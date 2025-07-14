Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 15 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,84 гривні за долар, тобто українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,90 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,84/41,87 грн/дол., а євро - 48,92/48,94 грн/євро.

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В обмінниках середній курс долара сьогодні становив 41,70 гривні за долар, а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,20 гривні за євро, а курс продажу - 49,05 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 14 липня подешевшав на 4 копійки і становить 41,95 гривні за долар, а курс євро не змінився і складає 49,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Слід зазначити, що біткойн встановив черговий рекорд. Криптовалюта вперше досягнула позначки в 120 000 доларів.

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