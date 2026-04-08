Долар падає, а євро різко зріс: свіжий курс валют у 'ПриватБанку'

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 8 квітня, знизився на 7 копійок і становить 43,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 50 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав до 51,28 гривні.

Нацбанк встановив 8 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,49 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,27 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 43,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,29 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 50,74 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,03 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: