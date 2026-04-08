Євро почав дорожчати: який курс валют пропонують банки та обмінники

Курс долара до гривні в банках України у середу, 8 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 43,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,29 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 50,74 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,03 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,87 грн/євро, а курс продажу - 50,46 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 8 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,49 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,27 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок.

Як розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, історично за тиждень до Великодня курс гривні або стабілізується, або укріплюється. За його прогнозом, гривня може додати ще 10-25 копійок за тиждень як до долара, так і до євро. Таким чином, готівковий долар може перебувати в рамках 43,50-53,80 грн, а готівковий євро –50,5-51,0 грн.

