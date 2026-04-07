Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 8 квітня

Національний банк України встановив на середу, 8 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,49 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,27 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,48/43,53 грн/дол., а до євро - 50,28/50,32 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 7 квітня знизився на 8 копійок і становив 43,82 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складав 50,70 гривні за євро. При цьому продати американську валюту можна було за курсом 43,22 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України знизився на 10 копійок і становив 43,80 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,30 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 16 копійок і складав 50,69 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,03 гривні за євро.

