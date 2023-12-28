Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 41,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 грудня, подорожчав на 20 копійок – до 38,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 30 копійок і складає 42,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,55 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні незначно подорожчав на 42 копійки – до 38,50 грн/дол. (продати долар можна за 38,29 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав одразу на 60 копійок, до 42,55 грн/євро (курс продажу – 42,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 28 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,62 грн/дол., тобто гривня послабилася на 25 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,63 грн/євро, тобто гривня послабилася на 48 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, найближчими днями, до 29 грудня, курс долара в Україні в більшості кас банків перебуватиме в рамках коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,50 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній - в межах набагато вужчого коридору - від 37,40 до 38,35 грн/дол.

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