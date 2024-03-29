Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,53 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 29 березня, знизився на 5 копійок і становить 39,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 43,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,85 грн, євро – за курсом 42,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 39,53 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 18 копійок і становить 42,74 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки – до 39,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 42,93 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 29 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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