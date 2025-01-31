Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 3 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

Щодо європейської валюти гривня теж посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,32 грн за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,65/41,71 грн/дол., євро – 43,28/43,33 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,98 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,93 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,02 грн/євро, курс продажу - 43,81 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 31 січня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,68 грн за долар.

Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в стані "ремісії": загальні курсові коливання нагадуватимуть події поточного тижня, а офіційний курс коливатиметься в коридорі 42-42,3 грн/дол., розповів УНІАН начальник департаменту казначейства "глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Вас також можуть зацікавити новини: