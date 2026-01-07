Долар і євро різко подорожчали: курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,30 грн, а євро – 49,50 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 7 січня, зріс на 20 копійок і становить 42,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,30 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і становить 50,23 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,50 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,30 грн/євро, а курс продажу - 50,05 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 7 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,56 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований сьогодні, 6 січня, - 42,42 грн/дол.)

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 29 копійок.

