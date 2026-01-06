Долар б’є рекорди другий день поспіль: офіційний курс валют на 7 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 7 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,56 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований сьогодні, 6 січня, - 42,42 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 49,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,58/42,61 грн/дол., а євро - 49,81/49,82 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у 6 січня зріс на 10 копійок і становив 42,60 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 2 копійки і становив 50 гривень за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,35 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 42,60 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і становив 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

