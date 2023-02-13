Цього тижня можливі незначні ситуативні коливання готівкового курсу долара, вважає експерт.

Цього тижня ситуація на ринку готівкової валюти залишиться стабільною та прогнозованою. Курс долара в Україні 13-19 лютого очікується на рівні 39,5-41 гривень за долар.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко, пише "Обозреватель". За його словами, невелике зміцнення гривні (0,5%) на початку лютого є ситуативною реакцією ринку на незначний рівень інфляції в січні, і не стане головним трендом.

"Щороку саме в січні економічні процеси дещо "стишуються", що одразу позначається на споживчих цінах і валютних курсах. Крім того, НБУ переглянув інфляційний прогноз на 2023 рік: очікується, що за підсумками року інфляція буде в 1,4 рази меншою, ніж у 2022 році (19% проти 27%). Водночас, можемо констатувати, що саме в першу декаду лютого був сформований "валютний коридор" на найближчі 1,5-2 місяці: курс американського долара буде варіюватися від 39,5 грн/дол. до 41 грн/дол.", - сказав Марченко.

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Фінансист прогнозує, що цього тижня можливі незначні ситуативні коливання готівкового курсу долара в межах 0,5-0,7 грн.

"Є підстави вважати, що цього тижня курс готівкового долара не стане приводом для хвилювань: нижня позначка не опуститься нижче 39,5 грн, а максимальна - не перетне 41 грн", - підсумував Марченко.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що існує серйозна загроза для курсу гривні до долара в 2023 році. За його словами, війна призвела до надлишку грошової маси в банківській системі, який може опинитися на валютному ринку, що обвалить курс.

Згідно з проектом державного бюджету на 2023 рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці року чиновники прогнозували його на рівні 50 грн/дол.

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса вважає, що зараз в Україні немає жодних передвісників, які б свідчили про те, що вартість долара сягне позначки в 50 гривень.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень. За його словами, Україні не вдасться повністю уникнути девальвації цього року.

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