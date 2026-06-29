Долар подешевшав на початку тижня: курс валют в Україні 29 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,59 грн, а євро – 50,85 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 червня, знизився на 4 копійки і складає 45,13 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,59 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і становить 51,53 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,56 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий уточнив, що наприкінці місяця валютний ринок традиційно привертає підвищену увагу бізнесу та населення, але курсових сенсацій чекати не варто. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні в останні дні червня та на початку липня перебуватиме в межах 44,6–45,25 гривні, а євро – 51,5–52,5 гривні.

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