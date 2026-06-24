В Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,63 грн, а євро – 51,07 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 24 червня, знизився на 3 копійки і складає 45,13 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 51,72 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,07 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,84 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,66 грн/євро, а курс продажу - 51,39 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 24 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,10 грн за один євро, тобто гривня зросла на 31 копійку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин дав прогноз курсу валют в Україні. Так, у базовому сценарії курс долара в Україні коливатиметься в межах 44,65–45,10 гривні, однак наприкінці року можливий рух до 46–47 гривень, якщо збережеться глобальне зміцнення американської валюти та дефіцит на внутрішньому ринку.

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