Нацбанк різко посилив гривню до євро: офіційний курс валют на 24 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,10 грн за один євро, тобто гривня зросла на 31 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,91/44,93 грн/дол., а до євро - 51,13/51,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 23 червня зріс на 1 копійку і складав 45,16 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,66 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 16 копійок і становив 51,79 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,15 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро залишився без змін і складав 51,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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