Нацбанк різко посилив гривню до євро: офіційний курс валют на 24 червня

Національний банк України встановив на середу, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,10 грн за один євро, тобто гривня зросла на 31 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,91/44,93 грн/дол., а до євро - 51,13/51,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 23 червня зріс на 1 копійку і складав 45,16 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,66 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 16 копійок і становив 51,79 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,15 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро залишився без змін і складав 51,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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