'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 16 червня, знизився на 5 копійок і становить 45,00 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 52,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 16 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 52,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 22 квітня – 51,91 грн/євро).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,60 гривні за євро.

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