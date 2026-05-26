Долар дешевшає, а євро дорожчає: який курс валют в 'ПриватБанку' 26 травня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 26 травня, знизився на 6 копійок і становить 44,39 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,79 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився - 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 26 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 20 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

