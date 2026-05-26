Зеленський назвав нові терміни завершення гарячої фази війни в Україні

Питання завершення війни обговорювалося більшу частину часу на зустрічі президента з нардепами з фракції "Слуга народу".

На зустрічі президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією "Слуга народу" йшлося про перспективи завершення гарячої фази війни.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. "Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу", - написала вона у Телеграм-каналі.

Василевська-Смаглюк додала, що в даний час Україна має перевагу на передовій, якою можна скористатись. Вона зазначила, що головна мета – не дати Кремлю можливість обманути і після кперерви розпочати нові бойові дії, новий наступ.

При цьому нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк прокоментував, що під час зустрічі "президент озвучив чергову дату теоретичного завершення війни".

"... Цього разу це листопад 2026-го… хоча навіть присутні не дуже в це повірили", - казав він.

Зустріч Зеленського зі "Слугами народу"

25 травня президент Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із народними депутатами парламентської фракції "Слуга народу" . Головними темами зустрічі стали стабілізація роботи країни на наступні 6 місяців, дипломатичний напрямок, ухвалення євроінтеграційних законів і кадрові перестановки в уряді.

Засідання пройшло в Офісі Президента за суворими правилами безпеки та секретності.

За даними Железняка, засідання проходило в безпрецедентному форматі. Зокрема, у всіх депутатів перед початком заходу забрали мобільні телефони та інші гаджети. Обов'язковою вимогою була поява виключно в офіційно-діловому стилі, без жодних футболок чи кросівок

Крім того, вхід до зали після того, як туди зайшов президент, був суворо заборонений.

Попри жорсткі обмеження, учасники зазначили, що загалом розмова пройшла у приязній атмосфері.

