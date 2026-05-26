Десятки рідкісних соколів одночасно зібралися над степами Одещини: на кого вони полюють

Цей перелітний птах зимує в Африці, а в Україні є гніздовим.

В Одеській області, на території Національного парку "Тузлівські лимани", дослідник зафіксував, як у небі полюють одночасно близько півсотні кібців. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, кібець (Falco vespertinus) – це один із найменших і найвитонченіших соколів, який зустрічається в Україні. Це перелітний птах, у нацпарку на Одещині є гніздовим, зимує в Африці.

Науковець розповів, що йому пощастило спостерігати за кібцями, коли вони парять з висоти 50-70 м над землею і полюють на жуків, ящірок, полівок, комах. Дослідник рахував їх, дивлячись у бінокль, та акцентує на важливості цінності природних ділянок нацпарку, порівняно з антропогенними ділянками - агроценозами.

Відео дня

"Дивовижні птахи починають полювати на світанку і це продовжується декілька годин. Потім під вечір десь з 18 годин і до заходу сонця, а іноді до темряви. Так ось на Кордоні "Тузлівська Амазонія" у нацпарку, площею близько 50 га, іноді годується одночасно близько 50 кібців – це максимальна кількість, що потрапляє у поле зору у бінокль...", - пояснює науковець.

Проте, додає вчений, на величезних агрополях, які примикають до дикої природи нацпарку, немає жодного сокола, тому що там моноценози і практично немає тварин, також відсутня їхня різноманітність.

"І ось, уявить собі, якщо не було б степових ділянок дикої природи? Що тоді робити соколкам - вимирати як вид? Тому ми у нацпарку бережемо степові ділянки як "зіницю ока", як важливу "шкіру" наших лиманів, яка захищає від отрути фермерських полів та від нахабного захоплення і розорювання степових ділянок жадібними "хазяйвами", - наголошує Русєв.

За його словами, наразі найбільша ділянка цілинних диких степів України в Асканії-Нови, що окупована росіянами, які її безжально руйнують. Водночас є інша велика ділянка - Тарутинський степ в Одеській області, де уже багато років фахівці ініціюють створення національного природного парку.

"Степи важливі як для біосфери так і для людства, і тому їх потрібно оберігати", - підкреслив дослідник.

Він оприлюднив фото кібців – самця та самки, що полюють у нацпарку "Тузлівські лимани". За словами науковця, саме ці соколи відоми своїм вираженим статевим диморфізмом - самці та самиці виглядають абсолютно по-різному - та унікальним для соколиних соціальним способом життя.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, на Одещині зафіксували найбільшого в Європі водного жука - великого чорного водолюба. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що водолюб - найбільший водний жук Європи, довжина тіла сягає 5 см. Ареал цього жука охоплює всю Євразію, плавець може трапитися вам у будь-якому ставку, річечці чи озері, на березі лиманів. Цей велетень цілком безпечний для людини.

Проте водолюба легко сплутати з іншим мешканцем водойм – жуком-плавунцем, який може болісно вкусити. Комахи схожі - обидва закуті у гладкий овальний панцир і плавають у тих самих ставках та струмках. Жук-плавунець досить агресивний, спритний і абсолютно нерозбірливий у їжі.

Вас також можуть зацікавити новини: