Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших НПЗ у Самарській області, - Reuters

Сизранський нафтопереробний завод (СНПЗ) призупинив роботу після того, як 21 травня в результаті атаки українського дрона була пошкоджена установка первинної переробки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За словами джерел, установка первинної переробки нафти CDU-6, на яку припадає понад 70% потужності НПЗ, була зупинена після атаки. Вони зазначили, що ремонт може зайняти більше місяця.

В агентстві нагадали, що номінальна потужність заводу становить 170 000 барелів на добу. Джерела розповіли журналістам, що у 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного палива, 800 000 тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.

Крім того, в агентстві зазначили, що раніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев заявляв про те, що в результаті дронової атаки на Сизрань загинули дві людини. В Україні ж повідомляли, що удар було завдано по нафтопереробному заводу.

Удар по НПЗ у Сизрані – що відомо

Нагадаємо, що раніше російське видання Astra повідомило, що в місті Сизрань Самарської області РФ вночі 21 травня було атаковано нафтопереробний завод. Після атаки на території Сизранського нафтопереробного заводу спалахнуло полум'я.

Сизранський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств у Самарській області. Він входить до структури "Роснефти".

Сизранський НПЗ займається виробництвом бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму, скрапленого газу та інших продуктів.

