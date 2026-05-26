Польща відреагувала на погрози Росії системно бити по Києву

Польське МЗС закликало Кремль негайно припинити свою війну проти України.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі попередило Росію, що будь-які атаки на її дипломатичні представництва в Україні розглядатимуться як свідомі й навмисні дії.

У МЗС Польщі зазначили, що оскільки Росія, як вона заявляє, веде не війну, а так звану "спеціальну військову операцію", то повинна обмежуватися військовими об'єктами, а будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипмісії будуть розглядатися як недружні дії.

"Тому будь-який напад на польські дипломатичні представництва буде розглядатися як свідомий і навмисний", - йдеться заяві МЗС Польщі.

Також польське МЗС закликало Кремль негайно припинити свою війну проти України та виконувати свої міжнародні зобов'язання і договори.

"Міністерство закордонних справ Польщі незмінно розглядає будь-які напади на Україну, у тому числі на об'єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії, що призводять до масових людських жертв та інфраструктурних втрат"", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністерство закордонних справ Росії анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.

Іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, відомство країни-агресорки закликало скоріше виїхати з міста.

В Євросоюзі відразу прокоментували ці погрози, назвавши їх шедевром лицемірства. А в українському МЗС назвали шантажем погрози Росії завдати нових ударів по Києву та спробою залякати іноземних дипломатів.

