США готові зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася, - Рубіо

В якийсь момент США знову візьмуть на себе роль посередника на переговорах між РФ та Україною, висловив сподівання держсекретар.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив , що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України.

Про це повідомив журналіст радіо "Свобода" Алекс Рауфоглу в Х. Зазначається, що, за словами Рубіо, Білий дім готовий зробити все можливе для досягнення результату. Він висловив думку, що такі атаки, як та, що сталася в ніч на 24 травня, є черговим нагадуванням про те, чому війна має припинитися.

"Кожен раз, коли ви бачите ці масштабні удари..., це нагадування про те, чому це жахлива війна... і чому їй потрібно покласти край. І США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде можливість знову зіграти цю роль", - сказав він.

Також він прокоментував телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Рубіо сказав, що той передав йому послання від російського диктатора Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа.

Держсекретар додав, що вже передав його куди слід.

Щодо попередження росіян почати системно бити по Києву, Рубіо висловив думку, що тут немає нічого страшного, оскільки в будь-якій війні завжди є ризик загострення.

"Небезпека у всіх війнах... полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", - додав він.

Погрози Росії нанести удари по Києву

Як повідомляв УНІАН, вчора міністерство закордонних справ Росії анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Там закликали іноземні держави вивезти персонал своїх дипмісій з Києва.

Зазначимо, що аналогічна ситуація спостерігалася перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді на тлі погроз країни або взагалі вивозили співробітників своїх посольств з України, або переводили їх у західні області.

В українському МЗС назвали ці погрози шантажем і спробою залякати іноземних дипломатів.

