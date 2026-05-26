Єгипетський амулет знайшли в гробниці в Іспанії, вчені не знають, як він туди потрапив

Тепер ця приголомшлива знахідка змусила археологів переглянути все, що їм відомо про стародавні середземноморські торговельні шляхи.

За 3000 км від Єгипту – в Іспанії вчені виявили дивовижний артефакт, але ніяк не можуть зрозуміти, як він туди потрапив.

Як пише Daily Galaxy, мова йде про єгипетський амулет-скарабей, який знайшли в некрополі Ель-Торо, що належав іберійському народу оретані.

Амулет, виготовлений з фаянсу і прикрашений єгипетськими ієрогліфами, виявили поруч із кремованими останками під час розкопок стародавнього поховання. Хоча похоронні звичаї явно були іберійськими, єгипетське походження амулета свідчить, що він проклав досить великий шлях задовго до прибуття римлян до Іспанії.

Фаянсовий скарабей з Ель-Торо добре зберігся і має напис ієрогліфами та демотичними символами. Археолог Луїс Бенітес де Луго Енріч, який очолює розкопки, припустив:

"Скарабей міг бути предметом торгівлі або обміну між мешканцями фінікійсько-пунічних поселень на півострові та місцевим населенням".

При цьому вчені поки не можуть встановити, скільки часу минуло між прибуттям амулета в регіон і його похованням у гробниці.

Напис відноситься до титулу, пов'язаного з кількома фараонами 26-ї династії Єгипту, що вказує на те, що амулет, ймовірно, належав комусь із високим статусом, можливо, купцеві або представнику еліти.

Як амулет потрапив до Іспанії

Вчені припустили, що він подорожував середземноморськими торговими шляхами, якими користувалися фінікійські та пунічні торговці. Як пояснюється в дослідженні, до VI століття до н. е. ці торговці створили розгалужені мережі, що з'єднували Єгипет із західною частиною Піренейського півострова. Річка Хабалон, що протікає неподалік від місця знахідки, могла бути одним із маршрутів, які використовувалися для торгівлі товарами.

Той факт, що скарабей був знайдений в іберійській гробниці, свідчить про те, що культурний обмін був набагато ширшим, ніж припускали вчені.

Ця торгівля, що пов'язувала єгипетське, фінікійське та іберійське суспільства, могла стати причиною потрапляння амулета до Іспанії.

