Курс валют в Україні пішов вгору: скільки коштують долар та євро сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 43,95 грн, а євро – 51,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 травня, зріс на 1 копійку і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,12 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,50 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 26 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 20 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що головним драйвером зміцнення долара став глобальний попит на американську валюту через зростання прибутковості держоблігацій США.

Вас також можуть зацікавити новини: