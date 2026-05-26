Росія завдала по Одесі ракетного удару: є загиблий та поранені

Пошкоджено об'єкт інфраструктури, навчальний заклад та житлові будинки.

Пізно ввечері 25 травня російська окупаційна армія завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо про загиблого, є поранені. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 22.05, моніторингові канали повідомили про запуск на Одесу балістики. Вже за кілька хвилин у місті роздався потужний вибух.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог завдав удару по обласному центру.

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Відео дня

Спочатку повідомлялось про двох поранених, потім – про трьох, один з яких – у важкому стані. Однак незабаром Лисак уточнив, що кількість потерпілих збільшилась до чотирьох та вже відомо про загиблого.

"Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. На жаль, щойно стало відомо, що один з них помер. Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям", - наголосив посадовець.

Зараз на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Кількість постраждалих уточнюється.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни завдали по регіону комбінованого ракетно-дронового удару.

"Одна людина загинула, щонайменше троє постраждали. Дані щодо наслідків атаки уточнюються", - зазначив керівник обласної адміністрації.

В соцмережах очевидці повідомляють, що пошкоджено також супермаркет. Люди показали відео, на яких можна побачити пошкоджені квартири.

Атаки РФ по Одесі: останні новини

Як писав УНІАН, вночі 18 травня Росія атакувала Одесу великої кількістю ударних дронів, тоді у місті були зруйновані та пошкоджені понад два десятки житлових будинків. Через масовану атаку постраждали двоє цивільних - 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. У Київському та Приморському районах Одеси було зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано вщент. В інших будівлях пошкоджено фасади, дахи та скління, виникли пожежі.

Вас також можуть зацікавити новини: