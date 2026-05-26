Росія завдала по Одесі ракетного удару: є загиблий та поранені

Пізно ввечері 25 травня російська окупаційна армія завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо про загиблого, є поранені. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 22.05, моніторингові канали повідомили про запуск на Одесу балістики. Вже за кілька хвилин у місті роздався потужний вибух.
Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог завдав удару по обласному центру.
Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста, вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.
Спочатку повідомлялось про двох поранених, потім – про трьох, один з яких – у важкому стані. Однак незабаром Лисак уточнив, що кількість потерпілих збільшилась до чотирьох та вже відомо про загиблого.
"Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. На жаль, щойно стало відомо, що один з них помер. Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям", - наголосив посадовець.
Зараз на місці події працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Кількість постраждалих уточнюється.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни завдали по регіону комбінованого ракетно-дронового удару.
"Одна людина загинула, щонайменше троє постраждали. Дані щодо наслідків атаки уточнюються", - зазначив керівник обласної адміністрації.
В соцмережах очевидці повідомляють, що пошкоджено також супермаркет. Люди показали відео, на яких можна побачити пошкоджені квартири.
Атаки РФ по Одесі: останні новини
Як писав УНІАН, вночі 18 травня Росія атакувала Одесу великої кількістю ударних дронів, тоді у місті були зруйновані та пошкоджені понад два десятки житлових будинків. Через масовану атаку постраждали двоє цивільних - 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. У Київському та Приморському районах Одеси було зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано вщент. В інших будівлях пошкоджено фасади, дахи та скління, виникли пожежі.
