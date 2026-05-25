Долар відійшов від рекорду, а євро зріс: офіційний курс валют на 26 травня

Національний банк України встановив на вівторок, 26 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,24 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 20 копійок.   

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,26/44,29 грн/дол., а до євро - 51,53/51,56 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 25 травня знизився на 1 копійку і складав 44,44 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,94 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і становив 51,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,05 гривні за євро.

Влодночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився без змін і становив 44,45 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 51,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,85 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

