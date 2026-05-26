Рубіо передав Трампу послання від Путіна

У США заявили, що послання Путіна було передане Трампу через Рубіо на тлі переговорів із Лавровим і дискусій про ризики ескалації.

Держсекретар США Марко Рубіо передав президенту Дональду Трампу послання від правителя Росії Володимира Путіна, яке було озвучене під час його розмови з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.

"Рубіо щойно повідомив журналістам, що Лавров передав повідомлення від Путіна, призначене для Трампа, яке, за словами Рубіо, він передав", - написав журналіст.

Водночас держсекретар США применшив значення повідомлень про те, що Росія нібито закликала США евакуювати персонал посольства з Києва через загрозу ударів. Він наголосив, що тривалі війни завжди несуть ризик ескалації.

"Небезпека всіх цих війн, оскільки вони тривають, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – заявив Рубіо.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, під час розмови Лавров також нібито попереджав про можливі удари РФ по Києву та рекомендував американським дипломатам залишити деякі об’єкти. У Росії це пов’язували з ударами українських безпілотників по своїй території, тоді як у Києві подібні заяви розцінюють як спробу тиску на переговорах.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України наголошують, що подібні погрози розглядаються як елемент шантажу з метою отримання поступок.

Натомість Рубіо заявив, що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України.

