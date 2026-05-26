США терміново шукають ключовий метал для ракет Tomahawk і систем Patriot, - NBC News

Вашингтон намагається терміново зменшити залежність від Китаю, який контролює понад 80% світового виробництва стратегічного вольфраму.

Сполучені Штати стрімко нарощують пошук вольфраму – одного з найважливіших металів для виробництва сучасної зброї – на тлі виснаження запасів ракет і боєприпасів після війни проти Ірану. Проблема ускладнюється тим, що понад 80% світового виробництва цього стратегічного ресурсу контролює Китай, пише NBC News.

Вольфрам є критично важливим компонентом для ракет Tomahawk, систем Patriot, бронебійних снарядів, винищувачів та бомб для знищення бункерів. Однак у США з 2015 року немає жодної активної комерційної вольфрамової шахти, через що Вашингтон роками залежав від імпорту та переробки.

Тепер, на тлі стрімкого використання високоточної зброї, американська влада змушена терміново шукати альтернативні джерела постачання. Одним із ключових напрямків стала Південна Корея, де американська компанія Almonty Industries відновила роботу шахти Сандон, закритої понад 30 років тому через дешеву конкуренцію з боку Китаю.

Генеральний директор компанії Льюїс Блек назвав вольфрам "військовим металом", без якого неможливо підтримувати сучасне оборонне виробництво. За його словами, у світі існує дуже мало великих родовищ цього металу.

Крім військової сфери, вольфрам активно використовується у виробництві напівпровідників, батарей та смартфонів, через що глобальний попит лише зростає.

Аналітики попереджають, що відновлення запасів ключових американських боєприпасів може тривати до чотирьох років. Особливе занепокоєння у Вашингтоні викликає потенційний конфлікт із Китаєм, адже Пекін контролює не лише більшість світового видобутку, а й значну частину переробки металу.

Минулого року Китай уже ввів експортні обмеження на низку критично важливих мінералів, включно з вольфрамом, що спричинило різке зростання цін на світовому ринку.

США фактично змушені заново створювати власну галузь. За словами Блека, країна втратила не лише шахти, а й спеціалістів та технологічний досвід:

"Усі ці знання зникли ще у 90-х роках".

Адміністрація Дональда Трампа вже оголосила про створення резерву критично важливих мінералів на 12 мільярдів доларів та підтримку нових гірничодобувних проєктів у США і союзних країнах. Серед них – масштабний вольфрамовий завод у Казахстані вартістю 1,1 мільярда доларів.

Водночас експерти визнають, що навіть за активних інвестицій Заходу знадобляться десятиліття, щоб суттєво скоротити залежність від Китаю.

"Повністю самодостатніми менш ніж за 20 років ви не станете", – наголосив Блек.

Попит на вольфрам - останні новини

Як повідомляв УНІАН, світові конфлікти на Близькому Сході та в Україні різко підвищують цінність деяких видів сировини, які раніше здавалися другорядними. Вольфрам, сірка та літій зараз на вагу золота, а вода може стати критично цінним ресурсом у регіонах конфлікту.

Ціна на вольфрам зросла понад на 500% за рік, до приблизно 2250 доларів за тонну. Китай контролює 80% світового виробництва, а введення експортних обмежень у лютому 2025 року скоротило продажі на 40%.

США та Південна Корея готують нові шахти, а акції компанії Almonty Industries виросли понад на 120%, оскільки вона стає стратегічним виробником за межами Китаю.

