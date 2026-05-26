Смертельні змії наближаються до ваших будинків: вчені розкрили причину

Через зміну клімату та розширення людських поселень отруйні змії можуть частіше наближатися до житлових районів і підвищувати ризик укусів.

Вчені попереджають про можливе зростання ризику зустрічей людей з отруйними зміями через глобальне потепління та розширення людських поселень. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PLOS Neglected Tropical Diseases за участі експертів ВООЗ, передає Euronews.

За даними науковців, підвищення температури змушує низку небезпечних видів, зокрема бавовняних змій, крайтів та чорних мамб, змінювати ареали проживання. Це може призвести до їхнього переміщення ближче до густонаселених територій, де раніше вони не зустрічалися.

Дослідники зазначають, що зі зміною клімату й активним освоєнням територій людиною кількість контактів між людьми та зміями зростатиме. Це, у свою чергу, може спричинити збільшення випадків укусів і смертей, особливо в тропічних регіонах.

Найбільше випадків укусів змій фіксується в Південній Азії – за оцінками авторів дослідження, щороку там може відбуватися близько 4 мільйонів інцидентів.

Які види змінюють ареали

Серед видів, які можуть активно мігрувати у найближчі десятиліття, науковці називають:

північноамериканських мокасинових змій;

африканських плюючих кобр;

різні види гадюк;

азійських крайтів.

Окремо зазначається, що чорна мамба може розширити свій ареал у напрямку густонаселених регіонів Африки.

Міста і села можуть опинитися під ризиком

У звіті підкреслюється, що змії дедалі частіше можуть з’являтися поблизу житла людей – у садах, на фермах, дитячих майданчиках і навіть у міських зелених зонах. Найбільш уразливими залишаються сільські райони з обмеженим доступом до медичної допомоги.

Фахівці наголошують на важливості профілактики: носінні закритого взуття, уважності під час перебування на природі та уникненні контакту з дикими тваринами. Також вони закликають покращувати доступ до протиотрут і медичної допомоги у віддалених регіонах.

Автор дослідження Девід Вільямс наголосив, що головним способом зниження ризику залишається обережність і базова обізнаність про поведінку у середовищі, де можуть бути отруйні змії.

