Експерти оцінили наслідки удару 'Орєшніка' у Білій Церкві

Дослідження місця удару по Білій Церкві поставило під сумнів заяви про ефективність "Орєшніка".

Фахівці продовжують дослідження місця падіння бойових блоків російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" після удару по Білій Церкві у ніч на 24 травня. Перші результати аналізу дозволили оцінити характер ураження та масштаби руйнувань, повідомляє Defense Express.

За даними видання, російська сторона раніше заявляла, що "Орєшнік" нібито оснащений спеціальними "кінетичними" бойовими елементами з високою пробивною здатністю, які можуть уражати заглиблені об’єкти. Втім, попередній аналіз місця падіння блоків у Білій Церкві, а також результати досліджень у Дніпрі та Львові, за оцінками експертів, не підтверджують появу нового типу бойової частини.

За інформацією джерел видання, середній розмір вирв після падіння блоків становив приблизно до трьох метрів у діаметрі та до двох метрів у глибину.

У матеріалі зазначається, що самі бойові елементи після удару практично не збереглися через сильну фрагментацію та вплив енергії зіткнення. Через це фахівці поки не можуть остаточно визначити конструкцію цих блоків.

Експерти також оцінили енергію удару, яка, за попередніми розрахунками, могла становити приблизно 220–400 мегаджоулів. За умовним порівнянням, це може відповідати вибуху приблизно 52–95 кг у тротиловому еквіваленті.

При цьому у виданні наголошують, що кінетичний удар та вибух фугасної бойової частини мають принципово різний характер ураження.

Автори матеріалу також звернули увагу на співвідношення виробництва різних типів озброєння. За їхніми оцінками, у Росії планують виробити у 2026 році близько п’яти ракет "Орєшнік", тоді як виробництво десятків ударних безпілотників типу "Шахед" займає значно менше часу.

Удар по Україні "Орєшніком" 24 травня

Під час масованої атаки по Україні 24 травня Росія серед іншого застосувала ракету середньої дальності "Орєшнік", призначену для нанесення ядерних ударів на відстань у кілька тисяч кілометрів. Однак у даному випадку була використана кінетична боєголовка без вибухових речовин. Ракета влучила у гаражний кооператив на околицях Білої Церкви.

Однак наслідки удару виявилися вкрай незначними. У ДСНС повідомили, що внаслідок удару у гаражному кооперативі виникла пожежа та згоріли три гаражі.

