МЗС України оприлюднило заяву на тлі погроз РФ завдати ударів по Києву

В заяві міністерства вказується, що Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу.

За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці, вказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня", - зазначає міністерство.

В МЗС України назвали шантажем погрози Росії завдати нових ударів по Києву та спробою залякати іноземних дипломатів.

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора", - йдеться в заяві.

Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Міністерство нагадало партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

"Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість", - вважає МЗС України.

Також міністерство висловило вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в Україні у час війни та відкидають російський шантаж і погрози.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, в Європейському Союзі вважають шедевром лицемірства чергові російські погрози систематично завдавати ударів по Києву. Матернова нагадала, що російський режим роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, й раптом заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій". Вона наголосила, що Росії не вдасться ізолювати Україну, ЄС нікуди не піде й залишиться з Україною.

Також ми писали, що військовий експерт Павло Нарожний прогнозує, що наступну масовану та комбіновану атаку Росія може підготувати та спробувати провести приблизно через тиждень або 10 днів. Нарожний поділився, що до цього масовані атаки відбувалися приблизно три рази на місяць, тобто саме раз в 7-10 днів. Він пояснив, що для цього ворогу "500-600 "Шахедів" треба привезти на точки запуску, їх треба підготувати до цих польотів, закласти в них маршрут. Експерт додав, що під час таких атак застосовують й багато крилатих ракет, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників, які знаходяться на аеродромах дуже далеко від європейської частини Росії.

