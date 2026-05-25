В Чехії хочуть зробити жорсткішими правила для українських біженців, - Reuters

Уряд має на меті "посилити" правила надання гуманітарної допомоги та дозволу на перебування в країні.

У понеділок чеський уряд схвалив поправку до законодавства, яка зробить білш жорсткими правила перебування в країні українських біженців та надання їм фінансової підтримки. В уряді заявили, що це реакція на "зловживання допомогою" та ситуацію, коли "біженці мають певні переваги над місцевими жителями".

Як повідомляє Reuters, популістський коаліційний уряд, до складу якого входить антиукраїнська ультраправа партія, стикається з необхідністю "балансувати між вимогами антиімміграційних ультраправих, наданням допомоги та потребами підприємств, які прагнуть працевлаштувати українців у таких секторах, як сфера послуг та будівництво".

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар сказав, що уряд планує "посилити" правила надання гуманітарної допомоги та дозволу на перебування в країні. Зокрема, виключивши тих, хто не проживає там постійно. Це вважається способом боротьби зі зловживанням допомогою та статусом біженця.

Зазначається, що також буде скасовано виняток, який звільняв українські автомобілі від технічних оглядів.

Пропозиції уряду потребують схвалення парламенту.

Українські біженці в Европі

Нагадаємо, що частина українських біженців уже почала повертатися додому. Зокрема, за минулий рік повернулися близько 1,7 млн осіб. Переважно ті, хто виїхав у перші роки війни. Це вивело Україну на перше місце у світі за балансом міграції.

Імміграція в Європі

Як повідомляв УНІАН, кількість іммігрантів у Європі зменшується, тоді як кількість наказів про депортацію зростає. З 2022 року кількість нових мігрантів, які в'їжджають до ЄС, постійно зменшувалася. Зокрема, у 2024 році зменшилася з 5,4 мільйона до 4,5 мільйона (-24%).

У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 000, що є найнижчим рівнем з 2019 року.

Водночас кількість наказів про депортацію минулого року сягнула майже півмільйона, що є найвищим показником з 2019 року.

