'ПриватБанк' знизив ціни на долар і євро: курс валют на 28 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 28 вересня, знизився на 10 копійок і становить 45,00 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 51,40 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок знизився на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним і становить 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 28 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,84 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 14 копійок і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,55 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,84 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: