Курс гривні до євро ослаб до 32,70 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 2 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 32,70 грн/євро, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 2 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2783,24 (1 квітня - 2782,26)

100 EUR - 3270, 03 (1 квітня - 3262,9)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,70/27,90 грн/дол., до євро - на рівні 32,40/32,75 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 1 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький