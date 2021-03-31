Курс гривні до євро зміцнився до 32,63 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 1 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,63 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 1 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2782,26 (31 березня - 2788,52)

100 EUR - 32, 629 (31 березня - 3272,33)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 грн/дол., до євро - на рівні 32,65/32,67 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 31 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,88 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій