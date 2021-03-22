Курс долара знизився до 27,69 гривні, а курс євро зріс до 33,01 гривні.

Національний банк України на вівторок, 23 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,69 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте також

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,01 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2768,71 (22 березня – 2771,84)

100 EUR – 3300,72 (22 березня – 3295,02)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,68/27,70 гривні/долар, до євро – на рівні 32,98/32,99 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 22 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,72 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій