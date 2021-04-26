Національний банк України на вівторок, 27 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,65 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 26 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2785,58 (26 квітня - 2790,14);
100 EUR - 3365,12 (26 квітня - 3367,14).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,83/27,85 грн/дол., до євро - на рівні 33,62/33,64 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на понеділок, 26 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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