Національний банк України на понеділок, 26 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,67 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс валют
Нацбанк на 26 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2790,14 (23 квітня - 2806,42);
100 EUR - 3367,14 (23 квітня - 3381,03).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,90/27,92 грн/дол., до євро - на рівні 33,64/33,66 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на п'ятницю, 23 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
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