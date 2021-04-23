Курс гривні до євро зміцнився до 33,67 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 26 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,90 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,67 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 26 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2790,14 (23 квітня - 2806,42);

100 EUR - 3367,14 (23 квітня - 3381,03).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,90/27,92 грн/дол., до євро - на рівні 33,64/33,66 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 23 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій