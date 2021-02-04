Курс долара знизився до 27,89 гривні, а курс євро - до 33,45 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 5 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,89 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 33,45 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2788,85 (4 лютого – 2799,5)

100 EUR – 3345,09 (4 лютого – 3363,74)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,85/27,87 гривні/долар, до євро – на рівні 33,39/33,41 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,00 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій