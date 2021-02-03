Курс гривні до євро зміцнився до 33,64 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,00 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,64 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 4 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2799,5 (3 лютого - 2805,89)

100 EUR - 3364,74 (3 лютого - 3379,13)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,98/27,99 грн/дол., до євро - на рівні 33,60/33,62 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 3 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій