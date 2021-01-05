По відношенню до євро курс української валюти ослаб до 35,00 грн за євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 5 січня, ослаб на 5 копійок - до 28,58 грн/дол.

Читайте такожДержбюджет-2020 перевиконано за доходами - МінфінЯк передає кореспондент УНІАН, до євро українська валюта ослабла на 2 копійки - до 35,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,30 грн за долар, євро - 34,45 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на вівторок, 5 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,43 грн / дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок порівняно з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій