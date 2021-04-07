Курс гривні до євро ослаб до 33,14 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 8 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,14 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 8 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2789,23 (7 квітня - 2783,84)

100 EUR - 3313,88 (7 квітня - 3289,8)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,87/27,89 грн/дол., до євро - на рівні 33,15/33,16 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 7 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій