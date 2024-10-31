Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 31 жовтня, залишився на попередньому рівні і складає 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,20 грн/євро (курс продажу – 45,04 грн/євро).

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 72 404,82 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 981 932,92 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 31 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,64 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 грн/дол. За його словами, міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні буде йти в одному тренді для українців, тобто долар буде поступово дорожчати.

Вас також можуть зацікавити новини: