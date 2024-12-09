Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 9 грудня, знизився на 5 копійок і становить 41,75 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок становить 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні складає 44,25 грн.

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Національний банк України встановив на понеділок, 9 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., що на 5 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,71 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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