Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 28 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,49 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,53 грн/дол., а євро – 43,49/43,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 лютого, знизився на 7 копійок і становить 41,88 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 гривні, а євро – за курсом 43,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Протягом першої декади березня валютний ринок житиме переважно за принципами лютого. Водночас загальна ситуація валютних змін буде вкрай схожою на торішній березень, окрім, звичайно, курсових показників. Про це у коментарі УНІАН розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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