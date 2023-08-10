Прогнозують, що до 11 серпня курс долара в Україні в більшості банківських кас буде коливатися між 36,50 та 37,80 грн за долар.

Курс євро у "ПриватБанку" сьогодні, 10 серпня, залишився на тому ж рівні і складає 41,40 грн за євро. Продати європейську валюту в банку можна за курсом 40,40 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" також залишився без змін - 37,30 грн за долар. Продати валюту можна за курсом 36,70 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,66 грн.

Нагадаємо, вчора готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" укріпився на 5 копійок. Курс готівкового долара у "ПриватБанку" також знизився на 5 копійок.

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Курс долара і євро в Україні

До 11 серпня курс долара в Україні в більшості банківських кас буде коливатися між 36,50 та 37,80 грн за долар, тоді як у обмінниках та фінансових компаніях цей курс буде знаходитися в діапазоні від 36,80 до 37,65 грн/дол, прогнозують експерти.

Щодо євро, вартість його придбання та продажу в банківських касах відповідатиме діапазону між 39,80 та 42,10 грн/євро. У той же час, в обмінниках фінансових компаніях ці цифри становитимуть від 40,40 до 41,95 грн/євро.

Пара євро/долар на цьому тижні перебуватиме у межах коридору від 1,084 до 1,1075 долара за євро. Це призведе до коливань курсу євро на нашому міжбанку у межах від 39,64 до 40,90 гривень.

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