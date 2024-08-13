Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 14 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,20 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,37 грн/дол., євро – 45,20/45,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У вівторок, 13 серпня, готівковий курс долара до гривні в банках України зріс на 14 копійок та становив 41,54 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 13 серпня зріс на 12 копійок і складав 41,47 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі також подорожчав і складав 45,40 грн за євро.

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