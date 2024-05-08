Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,68 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 8 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,75 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,15 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 16 копійок – до 39,68 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 18 копійок і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар не змінився і складає 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 1 копійку і складає 42,87 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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