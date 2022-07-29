У регуляторі відзначили, що незважаючи на війну спостерігаються коливання кура в обидві сторони.

На готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань. Нацбанк сприяв збільшенню обсягу пропозиції валюти та зменшенню попиту.

Про це розповів заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій у коментарі РБК-Україна.

З 21 липня готівковий валютний ринок відреагував на фіксацію офіційного курсу гривні до долара США на рівні 36,6 гривні.

"Такі коливання заспокоюються з часом. Курс гривні в готівковому сегменті ринку навіть попри війну коливається в обидві сторони, про що свідчить динаміка ринку протягом усього терміну дії воєнного стану", - зазначили в НБУ.

Крім того, в регуляторі розповіли, що з 27 липня набуло чинності одне з рішень Нацбанку, яке спрямоване на зменшення коливань на готівковому валютному ринку і стабілізації курсу гривні. У зв'язку з цим банки можуть збільшити обсяги продажу готівкової валюти українцям.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

При цьому НБУ в цей же день підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Станом на 28 липня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 65 копійок - до 40,45 грн / дол. Водночас щодо євро гривня ослабла на 63 копійки – до 40,83 грн/євро.

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