На готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань. Нацбанк сприяв збільшенню обсягу пропозиції валюти та зменшенню попиту.
Про це розповів заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій у коментарі РБК-Україна.
З 21 липня готівковий валютний ринок відреагував на фіксацію офіційного курсу гривні до долара США на рівні 36,6 гривні.
"Такі коливання заспокоюються з часом. Курс гривні в готівковому сегменті ринку навіть попри війну коливається в обидві сторони, про що свідчить динаміка ринку протягом усього терміну дії воєнного стану", - зазначили в НБУ.
Крім того, в регуляторі розповіли, що з 27 липня набуло чинності одне з рішень Нацбанку, яке спрямоване на зменшення коливань на готівковому валютному ринку і стабілізації курсу гривні. У зв'язку з цим банки можуть збільшити обсяги продажу готівкової валюти українцям.
Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
При цьому НБУ в цей же день підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
Станом на 28 липня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва ослаб на 65 копійок - до 40,45 грн / дол. Водночас щодо євро гривня ослабла на 63 копійки – до 40,83 грн/євро.