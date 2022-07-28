Раніше Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 25%.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 65 копійок - до 40,45 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня ослабла на 63 копійки - до 40,83 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,20 грн за дол.,євро - 39,30 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол. Тепер один долар в країні за офіційним курсом коштує дорожче 36 гривень.

Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

Пізніше в Національному банку розповіли, як зміна офіційного обмінного курсу вплине на інфляцію і ціни на паливо.