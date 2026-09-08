Перед зимою Україна отримає додаткові системи ППО SAMP/T та Patriot, - ЗМІ

Напередодні зими, низка країн, які мають на озброєнні системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Воно додало, що наразі Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи ППО SAMP/T ракети Aster до них.
"Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", – зазначило джерело.
Джерело також повідомило, що президент Володимир Зеленський особливо наполягає на необхідності посилити українську систему ППО через нову тактику та озброєння російських військ.
Зазначається, що частина потреби в ППО може бути закрита системами Patriot, але Україна потребує не лише їх:
"Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст".
На запитання, як довго Україні чекати на ці системи та ракети, в Єлисейському палаці відповіли: "Робота триває".
Зазначається, що влада Франції розуміє, що зима стане складною для України, тому наголосила на необхідності продовжувати військову й фінансову підтримку Києва та одночасно посилювати тиск на Кремль.
"Українці тримаються, і немає сценарію, за якого росіянам вдалося б прорвати лінію фронту. Їхні удари по містах завдають великої шкоди та позначаються на цивільному населенні, однак на полі бою росіяни не здійснюють прориву", – зазначило джерело.
Потреба України в ППО
Раніше видання Bloomberg також повідомляло про те, що Франція пообіцяла посилити українську ППО. Крім систем SAMP/T та ракет Aster, Парид запланував закупити 16 винищувачів Rafale, які мають бути введені в експлуатацію до 2028–2019 років.
Тим часом професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджан Менон для The New York Times відзначає, що РФ використовує нестачу в України ракет до систем ППО, готуючись до ударів по українській енергетиці напередодні зими. На його думку, цьогоріч ситуація з енергетикою для України може стати ще складнішою, ніж минулого року.