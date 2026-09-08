Перед зимою Україна отримає додаткові системи ППО SAMP/T та Patriot, - ЗМІ

Європейські партнери розглядають можливість передачі кількох типів систем ППО.

Напередодні зими, низка країн, які мають на озброєнні системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Воно додало, що наразі Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи ППО SAMP/T ракети Aster до них.

"Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", – зазначило джерело.

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Джерело також повідомило, що президент Володимир Зеленський особливо наполягає на необхідності посилити українську систему ППО через нову тактику та озброєння російських військ.

Зазначається, що частина потреби в ППО може бути закрита системами Patriot, але Україна потребує не лише їх:

"Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст".

На запитання, як довго Україні чекати на ці системи та ракети, в Єлисейському палаці відповіли: "Робота триває".

Зазначається, що влада Франції розуміє, що зима стане складною для України, тому наголосила на необхідності продовжувати військову й фінансову підтримку Києва та одночасно посилювати тиск на Кремль.

"Українці тримаються, і немає сценарію, за якого росіянам вдалося б прорвати лінію фронту. Їхні удари по містах завдають великої шкоди та позначаються на цивільному населенні, однак на полі бою росіяни не здійснюють прориву", – зазначило джерело.

Потреба України в ППО

Раніше видання Bloomberg також повідомляло про те, що Франція пообіцяла посилити українську ППО. Крім систем SAMP/T та ракет Aster, Парид запланував закупити 16 винищувачів Rafale, які мають бути введені в експлуатацію до 2028–2019 років.

Тим часом професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджан Менон для The New York Times відзначає, що РФ використовує нестачу в України ракет до систем ППО, готуючись до ударів по українській енергетиці напередодні зими. На його думку, цьогоріч ситуація з енергетикою для України може стати ще складнішою, ніж минулого року.

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