У Львові суттєво зросли ціни на квартири: скільки тепер коштує житло

У Львові продовжує дорожчати житло на вторинному ринку нерухомості. За рік медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 15% і зараз становить 75 тисяч доларів,йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

"Середня вартість житла у Львові продовжує зростати. За останні пів року 3-кімнатні квартири додали в ціні +6% у доларах. Попит підтримується завдяки відносній безпеці регіону", - ідеться в повідомленні. 

Вартість двокімнатної квартири у Львові становить 105 тис. дол., що на 10% більше, ніж рік тому. При цьому трикімнатні квартири коштують 141 тис. дол. (+19%).  

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Скільки коштують квартири в різних районах 

Ціни на однокімнатні квартири відрізняються залежно від району. Найдорожче таке житло продають у Франківському районі – у середньому за 85 тис. дол. Далі йдуть Сихівський – 76 тис. дол., Личаківський – 75,3 тис. дол., Шевченківський – 75 тис. дол. та Залізничний – 70,6 тис. дол. Найдешевші "однушки" – у Галицькому районі, де медіанна ціна становить 69 тис. дол.

Вартість двокімнатних квартир у районах Львова:

  • Галицький – 115 тис. дол.;
  • Личаківський – 115 тис. дол.;
  • Франківський – 112 тис. дол.;
  • Сихівський – 103 тис. дол.;
  • Шевченківський – 102 тис. дол.;
  • Залізничний – 93,2 тис. дол.

Трикімнатні квартири коштують:

  • Галицький – 173 тис. дол.;
  • Франківський – 162 тис. дол.;
  • Личаківський – 158 тис. дол.;
  • Шевченківський – 131 тис. дол.;
  • Сихівський – 129 тис. дол.;
  • Залізничний – 115 тис. дол. 

Ціни на житло в Україні - останні новини

За даними "OLX Нерухомість", медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні становила понад 74 тис. доларів, що на 3% більше, ніж у липні минулого року. 

Раніше повідомлялося, що столиця залишається найдорожчим містом України за співвідношенням вартості житла та мінімальної зарплати. Друге місце тоді посів Львів. 

Станом на червень медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3% та становила трохи більше 61 тис. доларів. 

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