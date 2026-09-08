У Львові суттєво зросли ціни на квартири: скільки тепер коштує житло

Попит на житло підтримується завдяки відносній безпеці регіону.

У Львові продовжує дорожчати житло на вторинному ринку нерухомості. За рік медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 15% і зараз становить 75 тисяч доларів,йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

"Середня вартість житла у Львові продовжує зростати. За останні пів року 3-кімнатні квартири додали в ціні +6% у доларах. Попит підтримується завдяки відносній безпеці регіону", - ідеться в повідомленні.

Вартість двокімнатної квартири у Львові становить 105 тис. дол., що на 10% більше, ніж рік тому. При цьому трикімнатні квартири коштують 141 тис. дол. (+19%).

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Скільки коштують квартири в різних районах

Ціни на однокімнатні квартири відрізняються залежно від району. Найдорожче таке житло продають у Франківському районі – у середньому за 85 тис. дол. Далі йдуть Сихівський – 76 тис. дол., Личаківський – 75,3 тис. дол., Шевченківський – 75 тис. дол. та Залізничний – 70,6 тис. дол. Найдешевші "однушки" – у Галицькому районі, де медіанна ціна становить 69 тис. дол.

Вартість двокімнатних квартир у районах Львова:

Галицький – 115 тис. дол.;

Личаківський – 115 тис. дол.;

Франківський – 112 тис. дол.;

Сихівський – 103 тис. дол.;

Шевченківський – 102 тис. дол.;

Залізничний – 93,2 тис. дол.

Трикімнатні квартири коштують:

Галицький – 173 тис. дол.;

Франківський – 162 тис. дол.;

Личаківський – 158 тис. дол.;

Шевченківський – 131 тис. дол.;

Сихівський – 129 тис. дол.;

Залізничний – 115 тис. дол.

Ціни на житло в Україні - останні новини

За даними "OLX Нерухомість", медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні становила понад 74 тис. доларів, що на 3% більше, ніж у липні минулого року.

Раніше повідомлялося, що столиця залишається найдорожчим містом України за співвідношенням вартості житла та мінімальної зарплати. Друге місце тоді посів Львів.

Станом на червень медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3% та становила трохи більше 61 тис. доларів.

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